Stoltenberg: viljahinnad langeksid, kui Venemaa sõja lõpetaks

Enne eile õhtul Brüsselis alanud alliansi kaitseministrite kohtumist antud pressikonverentsil tõdes Stoltenberg, et Moskva üritab levitada juttu, justkui põhjustaksid kõrgeid viljahindu lääne sanktsioonid Venemaa vastu. «See pole õige. Seda põhjustab sõda,» sõnas ta.

NATO peasekretär meenutas, et alliansi Euroopa liitlased üritavad aidata vilja Ukrainast välja maismaad mööda.

«Viimane kord, kui rääkisin president [Recep Tayyip] Erdoğaniga, oli üks põhiline teema Türgi pingutused jõuda mingisugusele kokkuleppele, et eksportida vilja laeval üle Musta mere,» sõnas Stoltenberg. «Ma tõesti loodan, et need pingutused viivad tulemuseni.»