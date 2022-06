Boris Johnson tegi taas üllatusvisiidi Kiievisse

Johnson ütles oma avalduses: «Minu tänase visiidi eesmärk on saata Ukraina rahvale selge ja lihtne sõnum: Ühendkuningriik on teiega ja me oleme teiega, kuni te lõpuks võidate.»

Johnsoni sõnul on suurepärane olla tagasi Ukraina pealinnas ja näha, kuidas elu on tagasi tulnud tänavatele, kohvikutesse ja restoranidesse, ning ütles, et on väga positiivne näha, et Kiiev on palju elavam kui mõned nädalad tagasi.