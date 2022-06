Saksamaa uurib sadu võimalikke Vene sõjaroimasid Ukrainas

«Meie selge eesmärk on tuvastada need, kes on vastutavad antud koleduste eest, tõestada nende tegusid läbi meie juurdluste ja tuua nad kohtupinki.»

See kõik võib siiski võtta aega, kuna Ukrainaga seotud juurdlused on alles algusjärgus, lisas Münch.

ÜRO Ukraina komisjon kinnitas kolmapäeval, et neile on laekunud mitu Venemaa väidetavat inimõigusrikkumise juhtumit, ent esialgu on vara öelda, kas need lähevad sõjakuritegude paragrahvide alla.