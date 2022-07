ÜLEVAADE ⟩ Boris Johnsoni valitsus mureneb

«Peaministri süüdimatus tähendab, et ta tuleb Downing Streetilt sunniviisiliselt eemale tirida. Johnsoni võime õlgu kehitada ja eirata seda, mida keegi teine tema positsioonil võib pidada ohuks, on piiritu,» kirjutas eile Briti ajalehe The Guardian arvamustoimetaja Martin Kettle.