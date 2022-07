Stoicescu: Suurbritannia julgeolekupoliitika muutus pole tõenäoline

Ta märkis, et Suurbritannia kaitse- ja julgeolekupoliitika on väga selgelt formuleeritud ja sellel on tugev poliitiline kandepind. «On ebatõenäoline, et peaministrivahetus muudaks oluliselt Suurbritannia poliitikat praegustes oludes, nii NATO kollektiivkaitse ja Ukraina toetamise kui ka Venemaa tegevusse suhtumise osas,» rääkis Stoicescu.