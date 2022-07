Zelenskõi: Venemaa gaasihinna terror Euroopa vastu väärib uusi sanktsioone

«Tänased teated gaasihindade uuest provotseeritud tõusust Euroopa börsil rohkem kui 2000 dollarini tuhande kuupmeetri eest - see on juba piisav põhjus, et laiendada sanktsioone Venemaa vastu,» ütles ta eileõhtuses videopöördumises.

«Kõigile on selge, et see on Venemaa teadlik hinnaterror Euroopa vastu. Kasutades Gazpromi, teeb Venemaa kõik selleks, et see talv kujuneks Euroopa riikide jaoks karmiks. Terrorile tuleb vastata - vastata sanktsioonidega,» lausus ta.

Zelenskõi kutsus ka üleeilses videopöördumises Euroopat vastama Venemaa gaasisõjale Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamisega.

«Täna kuulsime uusi gaasiähvardusi Euroopale. See on avatud gaasisõda, mida Venemaa peab ühtse Euroopa vastu,» ütles Zelenskõi, kes reageeris Gazpromi teatele Euroopasse suunatud gaasitarnete uuest kärpimisest.

Vene gaasihiid Gazprom teatas üleeile, et kärbib alates kolmapäevast igapäevaseid gaasitarneid torujuhtme Nord Stream kaudu 33 miljoni kuupmeetrini päevas, mis on umbes 20 protsenti selle võimsusest.

Saksamaa valitsuse hinnangul ei ole gaasitarnete kärpimisele Nord Streami torujuhtme kaudu tehnilist õigustust.

Euroopa sõltub suuresti Venemaa energiaressurssidest ja lääneriigid süüdistavad Moskvat energia kasutamises relvana kättemaksuks sanktsioonide eest.