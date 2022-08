Mees pussitas Hiina lasteaias surnuks vähemalt kolm inimest

Riikliku päevalehe Beijing Daily jagatud videol on näha, kuidas politseinik kannab süles väikest last kiirabiautosse.

Mitme ohvriga vägivaldsed kuriteod on üldiselt haruldased Hiinas, mis keelab kodanikel rangelt tulirelvi omada, kuid viimastel aastatel on toimunud mitmeid massipussitamisi.

Surmavaid noarünnakuid, mis on suunatud just lasteaia- ja kooliõpilaste vastu, on aset leidnud kogu riigis ning nende toimepanijad on väidetavalt tahtnud ühiskonnale kätte maksta.