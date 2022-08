Tuletõrjujad püüavad Valencia piirkonnas hiigelpõlengule piiri panna

Tuli sai alguse laupäeva õhtul pikselöögist Alicante provintsi Vall d'Ebo piirkonnas ning on sestpeale tugeva tuule toel kiiresti levinud. Piirkonnas on evakueeritud üle 1000 inimese.

«See oli väga keeruline öö,» ütles Valencia siseminister Gabriela Bravo telekanalile Antena 3 ning lisas, et leekidega võitleb 300 tuletõrjujat, kel on abiks 24 lennukit ja helikopterit.

«Hetkel on põlenud üle 9500 hektari perimeetriga 65 kilomeetrit,» ütles Valencia president Ximo Puig esmaspäeva õhtul ja kirjeldas põlengut kui «absoluutselt tohutut».

«Olukord on väga keeruline. Tuli tekitab tohutud probleeme, mida on absoluutselt võimatu lahendada nii kiiresti, kui me tahaksime.»