Guterres: Vene teravili ja väetised peavad jõudma takistamatult turule

«See, mida me näeme siin Istanbulis ja Odessas, on ainult lahenduse väljapaistvam osa. Teine osa sellest leppepaketist on Vene toidu ja väetise takistamatu pääs maailma turgudele,» ütles Guterres, lisades, et sellele vaatamata on Venemaa teravilja- ja väetiseeksport silmitsi «takistustega».