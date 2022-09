Blinken: Euroopal on võimalus vabaneda Vene energia haardest

Tugevalt Vene energiatarnetest sõltuv Euroopa on süüdistanud Moskvat, et too kasutab vastuseks Lääne sanktsioonidele energiat väljapressimisvahendina.

«See, et Venemaa taas Nord Streami gaasitoru kinni keeras, tõestab veel kord, et Euroopa jaoks on strateegiliselt tähtis teha lõpp sõltuvusele Vene energiast, kuna Putin on näidanud, et kasutab seda relvana ega kavatse seda lõpetada,» ütles Blinken.