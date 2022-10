Allikad: Saksa küberturbejuht vallandatakse väidetavate Vene-sidemete tõttu

Ühendus on nüüd kriitika all seoses väidetavate kontaktidega Vene eriteenistustega.

Saksamaa on viimastel aastatel korduvalt süüdistanud Venemaad küberspionaaži katsetes.

Venemaa ja Saksamaa suhted on veelgi pingestunud pärast Vene vägede tungimist Ukrainasse.

BSI on hoiatanud, et firmad, üksikisikud ja elutähtis taristu on Vene küberrünnakute ohus.