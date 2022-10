USA: Venemaa teavitas oma tuumaõppustest

«Need on Venemaa rutiinsed iga-aastased õppused,» ütles USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price ajakirjanikele.

«Nii et kuigi Venemaa kasutab provotseerimata agressiooni ja hoolimatut tuumaretoorikat, tagavad need teavitusmeetmed, et meid ei üllatata, ja vähendavad valesti aru saamise ohte,» ütles Price.