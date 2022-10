Zelenskõi: Venemaa otsus nõuab ÜRO ja G20 karmi reageeringut

«Venemaalt tuli täna üsnagi etteaimatav teade selle kohta, et nad lõhuvad lõplikult teraviljaekspordi algatuse. Tegelikult ei ole see nende tänane otsus,» ütles Ukraina president oma traditsioonilises videopöördumises.

Ta märkis, et «septembrist kuni tänase päevani on teraviljakoridori kogunenud juba 176 laeva, mis ei saa liikuda oma marsruudil. See on toit rohkem kui seitsmele miljonile tarbijale. Mõned viljavedajad on oodanud juba üle kolme nädala».