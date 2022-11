Macron: kahjufondist üksi ei piisa arenguriikide aitamiseks

«Mõte ainult ühest fondist on parimal juhul sobimatu ja halvimal juhul suuresti ebapiisav,» ütles ta ajakirjanikele Tuneesias, kinnitades sellega oma varasemaid kommentaare vajadusest kogu maailma finantsarhitektuuri ümber korraldada.

«Kui meil on probleem, loome fonde. Milline on juhtimine? Kes paneb sinna raha?» ütles Macron Djerbas, kus ta osaleb prantsuskeelsete riikide tippkohtumisel.

Kahjufondi loomise küsimus on tekitanud rikaste ja vaeste riikide vahel ägedaid vaidlusi ja ähvardas COP27 kliimakõnelused Egiptuses nurjata, kuid allikas Euroopa Liidust ütles, et küsimuses on nüüd «leppeni» jõutud.