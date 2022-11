Paremäärmuslane Itamar Ben-Gvir saab Iisraeli julgeolekuministriks

Koalitsiooniläbirääkimised kolme teise paremäärmusliku ja ultraordodoksse parteiga käivad ning nende edu korral saab Netanyahust taas peaminister, kes hakkab juhtima Iisraeli ajaloo kõige parempoolsemat ja usklikumat valitsust.

Ben-Gvirile on nooruses esitatud enam kui poolsada süüdistust vägivalla või vaenukõne eest. Hiljuti kritiseeris ta Iisraeli julgeolekuteenistusi selle eest, et need ei kasutanud tema meelest piisavalt jõudu palestiinlaste mässu mahasurumiseks.