Euroopa Parlament vallandas pistiseskandaali sattunud asepresidendi

Belgia prokurörid ütlesid, et ühe kahtlusaluse kodust leiti 600 000 euro väärtuses sularaha, Kaili korterist 150 000 euro väärtuses sularaha ning mitmesaja tuhande euro ulatuses sularaha kohvrist, mis oli jäetud hotellituppa.

Ta on üks kuuest inimesest, kes vahistati Belgias seoses väidetava altkäemaksuga seotud juurdlusega. Kaks kahtlustatavat vabastati pärast ülekuulamist.

Kaili advokaat väitis täna, et tema klient on süütu.

«Tema positsioon on, et ta on süütu. Tal ei ole mingit pistmist Katari pististega,» ütles advokaat Michalis Dimitrakopoulos Kreeka eratelekanalile Open TV.