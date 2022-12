Iisraeli luureamet hoiatab Vene-Iraani üha süveneva relvasuhte eest

Teheran tunnistas novembris, et oli tarninud droonid Venemaale, ent väitis olevat need saatnud enne sissetungi.

«Hoiatame Iraani tulevikukavatsuste eest, mida nad püüavad hoida salajas, et süvendada ja laiendada kaasaegsete relvade tarneid Venemaale, et laiendada uraani rikastamise projekti ja intensiivistada oma rünnakuid sõbralike moslemiriikide vastu piirkonnas,» tsiteeriti Barnead juudipüha hanukkah ühel tseremoonial.

Oktoobri lõpus vihjas Iisraeli president Isaac Herzog, et oli jaganud Washingtoniga teavet, mis juudiriigi luure kohaselt näitas Iraani droonide kasutamist Ukraina sõjas.

Washington kirjeldas 9. detsembril tihedat relvastuse alast suhet Iraani ja Venemaa vahel, mis sisaldas endas helikoptereid, hävituslennukeid, aga ka droone, millest just viimased tõid endaga kaasa järjekordsed USA sanktsioonid.

Moskva ÜRO saadik Vassili Nebenzja vastas Julgeolekunõukogus, et Venemaa sõjalise tööstuse kompleks «ei vaja kellegi abi» ning ütles, et droonisüüdistused on korduvalt kummutatud.