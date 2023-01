Vene kodanikud kibelevad taotlema Läti kodakondsust

«Enne sõda taotlesid [Läti kodakondsust] Ukraina, Leedu ja teiste riikide kodanikud, kuid [2022. aastal] on kasvanud märkimisväärselt Vene kodanike huvi. Rääkisin oma kolleegidega, nad ütlesid, et [taotluste arv on] eelmise aasta ja sõjaeelse olukorraga võrreldes kasvanud rohkem kui kaks korda,» selgitas PMLP pressiesindaja Madara Puķe Läti raadiole.