TRAKTORIST-DIPLOMAAT ⟩ Lukašenka plaanib riigivisiiti Iraani

«Loodan peagi Teherani külastada, et arutada kiireloomulisi, piirkondlikke ja rahvusvahelisi tegevuskavu. Iraan on oluline, näidates tänastes keerulistes oludes kiiret majanduslikku ja sotsiaalset kasvu,» vahendas pressiteadet TASS.

«Valgevene on alati jäänud Iraanile lähedaseks ja truuks sõbraks,» sõnas üks diktaator teisele.

Varem on sellise visiidi ettevalmistamisest rääkinud Iraani suursaadik Valgevenes Saeed Yari, kelle sõnul annab 12 aasta järel toimuv visiit märku, et kahe riigi vahelised suhted on tõusnud aktiivsuse kõrgeimale tasemele.