IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venelased on jõudnud oma ressursiga maksimaalse võimaliku pingutuseni

Olukord Bahmuti all on jätkuvalt väga kriitiline, kuigi Ukraina peastaap tegi esmakordselt tähelepaneku, et nende hinnangul hakkab okupantide rünnakupotentsiaal selles piirkonnas ammenduma, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.