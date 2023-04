Putin kohtus Hiina kaitseministriga: «teeme aktiivset koostööd»

Li on Vene kaitseministri Sergei Šoigu kutsel 16.-19. aprillini ametlikul visiidil Venemaal.

Ministri hinnangul on Venemaa ja Hiina suhted «juba astunud uude ajastusse».

«Meil on väga tugevad sidemed, mis ületavad külma sõja ajastu sõjalis-poliitilisi liite. Need suhted on ühtlasi väga stabiilsed,» ütles kaitseminister Venemaa televisioonis edastatud tõlkes.