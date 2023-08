Prokurörid: arvatavalt Venemaa heaks spioneerinud sakslane võeti kinni

Hiljuti on hoiatatud Venemaa suurenenud luuretegevuse eest. Viimastel kuudel, mil Berliin on asunud märksa jõulisemalt toetama Ukrainat ja andnud ka Kiievile kaasaegset relvastust, on Saksamaal avastatud mitu inimest, kelle puhul on tõsist alust kahtlustada neid Venemaa kasuks luuramises.