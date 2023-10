LENNUTÜLI ⟩ USA süüdistab Pekingit ohtlikus lennutegevuses: õnnetused võivad viia konfliktini

Pentagoni sõnul on Hiina lennukid ohustanud üle Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina mere lendavaid USA lennukeid alates 2021. aasta sügisest rohkem kui 180 korral. Indohiina ja Vaikse ookeani piirkonna julgeoleku eest vastutava osakonna asejuhi Ely Ratneri sõnul on registreeritud pea 200 juhtumit, kus Hiina õhuväe piloodid on õhus USA lennukitele liiga lähedale lennanud, kasutades sealjuures erinevaid meetmeid lennusõidu takistamiseks. Lisaks tõi Ratner välja juhtumi, kus relvastatud Hiina hävitaja lähenes USA lennukile suurel kiirusel ning lendas rohkem kui veerand tundi vähem kui kümne meetri kaugusel.