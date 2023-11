Ezzedine Al-Qassami Brigaadid teatasid avalduses, et Ghandour oli nende sõjaväenõukogu liige, samuti nimetati veel kolme hukkunud juhti, sealhulgas Ayman Siyyami, kes Iisraeli ajakirjanduse järgi juhtis raketiüksusi.

«Me tõotame jumalale, et jätkame nende teed ning et nende veri on valgus pühasõdalastele ja tuli okupantidele,» seisab avalduses, mis ei täpsusta, millal nad tapeti.