Brüssel pakub Orbánile Ukraina abi vetost loobumise vastu hilisemat «hädapidurit»

Ungari peaminister Viktor Orbán pani detsembris ELi abipaketi heakskiitmisele veto ning alates sellest on Brüssel pingutanud, et sundida teda meelt muutma. Küsimuse muudab eriti pakiliseks asjaolu, et USA Kongressis valitsev ummikseis on muutnud ebakindlaks Washingtoni toetuse Kiievil, samas kui Venemaa on hoogustanud õhurünnakuid Ukraina linnade vastu.