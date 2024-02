Ungari on ainus NATO liige, kes ei ole seni Rootsi ühinemist alliansiga ratifitseerinud. Budapest on ka pärast Venemaa sissetungi Ungarisse säilitanud tihedad sidemed Kremliga ning kuigi Ungari on öelnud, et toetab põhimõtteliselt Rootsi ühinemist NATOga, on selle ratifitseerimisega kuude kaupa venitatud.