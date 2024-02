«Tervitame tõsiasja, et Türgi on ratifitseerimisprotsessi lõpule viinud ja eeldame, et Ungari teeb sama peagi,» ütles Billström Rootsi parlamendi ees.

Billstöm lisas, et Rootsi on valmis saama NATO täieõiguslikuks liikmesriigiks. «Kui Rootsi on NATO-s, on Rootsil turvalisem ja NATO tugevam. Meist saab usaldusväärne, lojaalne ja pühendunud NATO liitlane,» sõnas Billström.