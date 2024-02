Läti president Edgars Rinkēvičs oli üks esimesi riigijuhte, kes avaldas Navalnõi lähedastele kaastunnet. «Mida iganes te mõtlete Alekseist [Navalnõist] kui poliitikust, siis Kreml mõrvas ta jõhkralt. See on fakt ja see on midagi, mida peaks teadma Venemaa praeguse režiimi tegelikust olemusest. Minu kaastunne perekonnale ja sõpradele,» märkis Läti riigipea.