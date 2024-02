USA kehtestas sanktsioonid enam kui 500 Vene sihtmärgile

Kuuekümne miljardi dollari suurune sõjalise abi pakett Ukrainale on takerdunud USA kongressis, kus esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson on keeldunud seda hääletusele panemast, kuna Donald Trump on sellele vastu.

«See on just see, millele Putin panustab, ta panustab, et me astume kõrvale,» ütles Biden.