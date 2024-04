Gaza haiglas päästeti õhulöögis hukkunud ema kõhust imik

Imik viidi lähedalasuvasse Emiraatide haiglasse enneaegsete osakonda. Ta jääb sinna kuni neljaks nädalaks, ütles osakonna juht Mohammad Salama uudisteagentuuridele. «Pärast seda, vaatame, mis temast saab ja kuhu ta läheb, perekonna, tädi, onu või vanavanemate juurde. On kõige suurem tragöödia, et isegi kui laps ellu jääb, sündis ta orvuna,» rääkis ta.

Imiku vanaema Mirvat al-Sakani ütles agentuurile AP, et plaanib lapse eest hoolt kanda. «Ta on mälestus oma isast. Ma hoolitsen tema eest,» märkis naine. «Minu poeg oli ka nendega. Minu pojast said tükid ja ma ei ole teda endiselt leidnud. Neil pole millegagi pistmist. Miks nad neid sihivad? Me ei tea miks, kuidas? Me ei tea.»