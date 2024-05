ÜLEVAADE Pašinjan: Armeenia piiride mahamärkimise vastased protestid on välisjõudude katse valitsus kukutada

Armeenia 19. aprilli teadet, et nad nõustusid andma neli mahajäetud piiriküla tagasi Aserbaidžaanile, ning 23. aprilli Armeenia ja Aserbaidžaani teadet, et asuvad suhete normaliseerimiseks piire maha märkima, nähti rahvusvaheliselt esimese märgina riikidevaheliste suhete paranemisest ning olukorra stabiliseerimisest regioonis. Aserbaidžaani liider Ilham Alijev ütles pärast piiride piiritlemise teadet, et riigid on rahulepingu allkirjastamisele lähemal kui kunagi varem.