Malta rahvuslane alistas Hispaania kommunisti rekordskooriga

«Meil võivad olla mõned poliitilised vaated erinevad, aga mulle meeldib, mida ta on teinud julgeoleku, kaitse ja Ukraina heaks ja üldse see, kuidas ta on tõstnud Euroopa Parlamendi nähtavust: ta on väga aktiivne sotsiaalmeedias, ta käib kohtumistel, ta suhtleb, ta räägib,» kiitis Kaljurand. «Ma tunnustasin teda ja ütlesin, et jah, tal on minu hääl olemas.»