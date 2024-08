Hädaabiteenistusele helistati kella 14.45 paiku ja öeldi, et mees oli linnas «rünnanud ja ähvardanud mitut möödujat», seisab lähedalasuva Duisburgi politsei avalduses.

Saksamaa on kõrgendatud valmisolekus pärast seda, kui reedel Moersist umbes 45 kilomeetri kaugusel Solingenis toimunud tänavafestivalil pussitas mees surnuks kolm ja vigastas kaheksat inimest.

Rünnaku korraldas väidetavalt 26-aastane süürlane, kellel kahtlustatakse sidemetes rühmitusega Islamiriik (IS).

Rünnak Solingenis on taaskäivitanud debati immigratsiooni üle riigis ja avaldanud Scholzile lisasurvet pühapäeval toimuvate oluliste piirkondlike valimiste eel.

Arvatav ründaja pidi saadetama Bulgaariasse, kus ta esmakordselt Euroopa Liitu saabus, kuid näib, et ta pääses kergesti kõrvale katsetest teda välja saata.

Scholz ütles esmaspäeval, et Saksamaa teeb kõik endast oleneva tagamaks, et need, kes ei saa ega tohi siia Saksamaale jääda, riigist välja ja kodumaale tagasi saadetaks.