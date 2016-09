Prantslased võivad saada võimaluse passipildil naeratada nagu Mona Lisa

Anonüümseks jääda soovinud kõrge riigiametnik läks riigi vastu kohtusse, kuna passipildil ei tohi naeratada, kuid tema arvates vajavad mornid prantslased just naeratust, sest see tõstab moraali, edastab The Independent.

Mehe passisaamine lükkus edasi, kuna ta oli passipildil naeratav ja see pani ta astuma enda kaitseks samme. Ta kirjutas kohtule kirja küsides, et kas võimud võiks lubada depressioonis prantslastel passipildil naeratada.

Mitmetes rahvusvaheliste küsitluste kohaselt on prantslased üks pessimistlikumaid rahvusi, kuid kohtusse läinud ametnik tahab kaaskannatajate tuju tõsta, nõudes naeratava passipildi lubamist.

Mees, kes ei ole oma nime avalikustanud, kaotas esimese kohtujuhtumi, milles ta läks oma naeratusfoto tõttu kohtusse. Ta oli passipildil kergelt naeratav ja võimud ei lubanud sellist pilti ta passi.

Prantsuse seaduse kohaselt peab passipildil olema tõsine neutraalne nägu ja suu peab olema suletud.

Ametniku advokaat Romain Boulet arvates saab naeratad ka suu kinni ja säilitada samas neutraalse näoilme. Ta viitas kuulsale Louvre´is asuvale maalile «Mona Lisa», et prantslased võiksid passipildil just selliselt naeratada.

Advokaadi arvates on praegu kehtivate seaduste ja reeglite kohaselt passipiltidel näha «surnumatjaid».

Prantsusmaa siseministeeriumi esindaja teatel ei olnud kohtusse läinud ametnikul neutraalset näoilmet, vaid ta sõna otseses mõttes irvitas passipildil. Pariis apellatsioonikohus arutab nüüd, kas lubada prantslastel passipildil olla ülestõstetud suurnurkadega.

Boulet lisas, et kui kohus lubab seda, siis võib-olla muutuvad prantslased rõõmsamaks ja ülejäänud maailm muudab oma suhtumist Prantsusmaasse ja prantslastesse.

«Kui me kohtus võidame, siis saab Prantsusmaa endale uue positiivse imidži,» teatas advokaat.