Erdoğan: Türgi on jõudnud ELi liikmesuse küsimuses lõppmängu

Erdoğan ütles parlamendi avaistungil, et Brüssel peab võimaldama juba oktoobris türklastele viisavaba reisimist, nagu see lepiti kokku põgenikevoolu vähendamise leppes.

«Kui Euroopa Liit teeb Türgist täisliikme, siis me oleme valmis. Kuid nad peavad teadma, et me oleme jõudnud lõppmängu,» ütles Erdoğan televisioonis üle kantud kõnes.

«See on nende (ELi) valik jätkata teed kas koos Türgiga või ilma. Nad ei saa pidada meid vastutajaks,» lisas ta.

Erdoğan ütles, et oktoober on Türgi ja Euroopa Liidu suhete jaoks tähtis kuu ning on vaja, et viisavabadus Schengeni tsooniga jõustuks sel kuul.

Türgi püüdlused saada ELi liikmeks on pärit 1960ndatest aastatest, kuid ametlikud kõnelused algasid alles 2005. aastal. Praegu on avatud ainult 16 läbirääkimiste peatükki 35st.

«Fakt, et meie riiki on hoitud 53 aastat uksel ootamas, näitab teie (ELi) arvamust meist,» märkis Türgi president.