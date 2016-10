Galerii ja video: poola naised protestisid abordikeelu vastu

Et protestima läinud naised moodustavad olulise osa tööjõust, sulgesid oma uksed rohkem kui 60 linnas asuvad valitsus- ja haridusasutused. Aktsioon kandis nime «Must esmaspäev».

Riigis on niigi ühed Euroopa rangeimad aborti käsitlevad seadused, kuid küsitlused näitavad, et toetus nende karmistamiseks on väike.

«Tahame arste, mitte misjonäre!» hüüdis üks eile Varssavi linnavalitsuse ette kogunenud meeleavaldajate rühm.

«Nad rikuvad meie kodanikuõigusi, ja ma tahan näidata toetust kõigile kannatada saanud naistele, kes ei saa arstlikku abi ja on sunnitud saama puudega lapse,» lausus Reutersile 41-aastane turu-uurija Gabriela. «Ja ma teen seda oma tütre jaoks.»

