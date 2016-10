Brasiilia kohus uurib Lula kuulumist kuritegelikku ühendusse

Kohtunik Teori Zavascki andis käsu Lula lisamiseks uurimise all olevate isikute sekka. Brasiilia endisele riigipeale on juba esitatud korruptsioonisüüdistus.

Prokuratuur esitas septembris Lulale ja tema naisele süüdistuse Lula ametiajal aastatel 2003-2011 põhjendamatute eeliste saamises muu hulgas nende rannaäärse korteri ehitanud ehitusettevõttelt OAS, mis on ühtlasi segatud ka Petrobrasi ümber lahvatanud korruptsiooniskandaali.

Petrobrasi skeemi juhtivkohtuniku Sérgio Moro sõnul usuvad prokurörid, et endine president sai OAS-ilt naftatöötlustehastega seotud lepingute vahendamise eest altkäemaksuna 1,15 miljonit dollarit.

Prokurörid on varem nimetanud Lulat Petrobrasi paljaks riisunud skeemi «ülemjuhatajaks».

Kolmapäeval esitati Lulale süüdistus altkäemaksu võtmises tulusa lepingu vahendamiseks oma õepoja jaoks ehitusfirmalt Oderbrecht hüdroelektriprojekti elluviimiseks Angolas.

Siiski pole seni esitatud mingeid tõendeid Lula väidetava juhtrolli kohta Petrobrasi skeemis.

Vasakpoolne ekspresident on üleastumisi korduvalt eitanud, öeldes, et talle esitatud kahtlustused ja süüdistused on suunatud tema konkurentsist välja lülitamisele enne 2018. aasta presidendivalimiste kampaaniat.

Töölisklassi päritolu Lula oli Brasiilia president ajal, mil riik tegi läbi majandusbuumi ning tõusis maailma kiirema majanduskasvuga riikide sekka. 2011. aastal andis ta võimu üle lähedasele liitlasele Dilma Rousseffile, kes tagandati 31. augustil ametist.

Korruptsiooniuurijad tuvastasid 2015. aastal ulatusliku petuskeemi, mille raames petsid Petrobrasi juhid ja alltöövõtjad firmalt aastakümne jooksul üle kahe miljardi dollari ning andsid poliitikutele ja parteidele altkäemaksu.

Skandaal haaras endasse pea kogu Brasiilia poliitilise ja ärieliidi.

Juurdluse raames on süüdistuse saanud või vangi mõistetud kümneid poliitikuid ja ärimehi.