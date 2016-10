AP: Hiina firmad ekspordivad vabalt keemiarelvana määratletud ainet

AP tuvastas 12 Hiina firmat, mis ütlesid, et ekspordivad küsimusi esitamata karfentanüüli USAsse, Ühendkuningriiki, Prantsusmaale, Saksamaale, Belgiasse ja Austraaliasse kilohinnaga vähemalt 2750 dollarit (2470 eurot).

Karfentanüül jõudis avalikkusesse sel suvel ning tegemist on viimase aja populaarseima ainega opioidide väärkasutamise epideemias, mis on ainuüksi Ühendriikides tapnud kümneid tuhandeid inimesi. Narkodiilerid segavad karfentanüüli ja selle nõrgemat sõsarainet fentanüüli heroiini sisse, et suurendada kasumimarginaali.

Fentanüüli üledoos seiskab hingamiselundid.

Fentanüül on heroiinist 50 korda võimsama toimega. Karfentanüül on fentanüülile keemiliselt sarnane, kuid sellest omakorda 100 korda tugevam. Hoolimata karfentanüüli ohtudest pole see Hiinas keelatud ainete nimistus. Riigis toodetakse seda seaduslikult ja müüakse veebis avalikult. USA valitsus survestab Hiinat karfentanüüli keelustama, kuid Peking pole veel tegutsenud.

Karfentanüüli ja selle sarnaseid aineid peetakse keemiarelvadeks. Tegemist on ühe tugevaima saadaoleva opioidiga - inimese tapmiseks piisab moonitera suurusest kogusest.

«Tegemist on relvaga,» lausus 2009.-2014. aastani USA tuuma-, keemia- ja bioloogilise kaitse programmi asekaitseminister Andrew Weber. «Ettevõtted ei tohiks saada seda saata ükskõik kellele.»

Karfentanüül loodi 1970. aastal ning üldiselt kasutatakse seda elevantide ja muude suurloomade tuimestamiseks. Valitsused tunnustavad ainet keemiarelvana. Fentanüül ja sellega külgnevad ained on keelustatud keemiarelvade konventsiooniga.

Fentanüüli üht vormi kahtlustatakse vähemalt ühes teadaolevas atentaadis ning Venemaa kasutas seda 2002. aastal Moskva teatris 800 pantvangi võtnud tšetšeenide vastu. Meetod töötas, kuid selle tagajärjel sai surma üle 120 pantvangi.

Sel fiskaalaastal konfiskeeriti 134,1 kilogrammi fentanüüli, selgub USA tolli- ja piirivalveameti andmeist. Fentanüül on kõige sagedamini konfiskeeritud sünteetiline opioid Ühendriikides.

USA narkojärelevalveameti (DEA) teatel on neil Hiinaga pretsedenditult hea koostöö. Möödunud oktoobril lisas Hiina kontrollitud ainete nimistusse 116 sünteetilist uimastit, mis mõjutas märkimisväärselt ülemaailmset narkokaubandust. Nimistusse kanti muu hulgas karfentanüüli nõrgem sõsaraine atsetüülfentanüül. Kuus kuud hiljem konfiskeeriti Ühendriikides atsetüülfentanüüli kuu arvestuses 60 protsenti vähem, selgus DEA andmeist.

Hiina keelatud ainete nimistus on 19 fentanüüliga seotud ainet. Karfentanüüli lisamine sinna ilmselt vähendab, kuid ei kaota selle saadavust maailmaturul, kirjutati APs.

Hiina keemiatööstuses tegutseb seaduslikult või ebaseaduslikult kokku umbes 160 000 firmat.

«Valitsus peaks kehtestama rangeid piiranguid, kuid Hiinas on raske nendest kinnipidamist kontrollida juhul, kui (karfentanüüli) tootlikkus on üks või kaks kilogrammi. Kuidas keegi sellest teada saab?» küsis septembris Shangais keemiatööstuse konverentsil ettevõtte Hangzhou Reward Technology omanik Xu Liqun. USA-sse saabub karfentanüül kas otse Hiinast postiga või Mehhiko kaudu. Hiinas tegutsevad firmad kasutavad müügiks ka USA IP-aadressiga veebilehti, mida võõrustavad USA veebifirmad, kirjutas AP.