Trump vabandas naiste kohta tehtud kommentaaride pärast

2005. aastast pärit videosalvestises, mille eile avaldasid Washington Post ja NBC News, praalis Trump , kuidas ta üritas seksida abielunaisega, ning tegi veel mitmeid seksuaalse sisuga nilbeid avaldusi. «Vabandan, kui keegi tundis end solvatuna,» kommenteeris Trump ise.

«Ma olen öelnud ja teinud asju, mida kahetsen,» ütles ta televisioonis näidatud vabanduses.

«Kõik, kes mind teavad, mõistavad, et need sõnad ei peegelda seda, kes ma olen. Ma ütlesin neid asju, ma eksisin ja ma vabandan. Ma pole kunagi öelnud, et olen ideaalne inimene ega teeselnud, et olen keegi, kes ma pole,» lisas ta.

«Ma luban olla homme parem inimene,» sõnas Trump.

USA vabariikliku partei esimees Reince Priebus mõistis hukka erakonna presidendikandidaadi aastatetagused labased väljendid, öeldes, et ühtegi naist ei tohi kunagi selliste sõnadega kirjeldada.

Priebus on olnud miljardäri kampaania üks eestvedajaid sestsaadik, kui too partei nominatsiooni võitis.