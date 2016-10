ÜRO inimõigusjuht: Trumpi võit võib osutuda ohtlikuks

Al-Husseini sõnul on paljud Trumpi väljaütlemised olnud sügavalt häirivad, eriti need, mis puudutavad piinamist ja haavatavaid inimesi.

«Kui Donald Trump valitakse selle põhjal, mis ta praeguseks öelnud on ja kui see ei muutu, siis oleks see minu arvates ilma mingi kahtluseta rahvusvahelisest seisukohast ohtlik,» sõnas ta.

«Ilmselgelt ei taha ma eriti sekkuda ühegi riigi poliitilisse kampaaniasse, kuid kui mõned kommentaarid viitavad potentsiaalselt - olenevalt valimistulemustest - piinamise kasutamise sagenemisele, mis on keelatud (Genfi) konventsiooni järgi, või keskenduvad haavatavatele isikutele, viidates nende õiguste ja inimõiguste piiramisele, siis ma arvan, et sellele osutamine on kohustuslik,» sõnas Zeid.

Vene ÜRO suursaadiku Vitali Tšurkini sõnul ei tohiks Zeid välisriikide juhte, valitsusi ja poliitikuid kritiseerida.