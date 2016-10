Venemaa: Süüria mässulised saavad ohutult Aleppost lahkuda

Prantsusmaa välisminister Jean-Marc Ayrault ütles kolmapäeval, et ei poolda lisasanktsioonide kehtestamist Venemaa ja Iraani vastu, kes toetavad Süüria režiimi ja selle pealetungi Aleppos.

Pariisi-visiit lükati edasi seoses prantslaste avaldusega, et praegu ei ole aeg kultuuriüritusteks, ütles Venemaa president Vladimir Putin täna.

Türgi väljendas täna kartust, et ta võidakse tirida Venemaa ja USA üleilmsesse sõtta Süüria pärast.

Hanna-Kaisa Lepik: Lääne ja Venemaa kemplemise tulemusel ei pruugi varsti Süüriast midagi alles olla

Isegi kui hetkeks tundus, et konflikti lahendamisel Süürias on tehtud edusamm, osutus see ülemääraseks optimismiks. Venemaa ja USA leppisid kokku relvarahus, mis algas 12. septembril, kuid mis ei jõudnud kesta nädalatki, sest USA ründas eksikombel Süüria valitsusvägesid, pidades neid Islamiriigi jõududeks, kirjutab rahvusvaheliste suhete magistrant Hanna-Kaisa Lepik.