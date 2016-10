Linkevičius: Feigini mittelubamine Vilniuse foorumile on tagakiusamine

Selles ei kahelnud ka täna alanud Vaba Venemaa teise Vilniuse foorumi korraldajad.

«Põhjuseks toodi maksude mittetasumine. Ta ise ütleb, et tal on dokumendid, mis tõestavad maksuvõlgade puudumist. See meenutab väga poliitilist tagakiusamist,» ütles Linkevičius BNS-ile.

Linkevičius teatas täna foorumi osalistega kohtudes, et Feigin kavatses kuni viimase hetkeni Leedu pealinna lennata. Minister rõhutas, et inimõiguste kaitsjaid ja opositsionääre on sellele üritusele minemast varemgi takistatud.

«Meil ei ole kõiki fakte, kuid võime oletada, et põhjendused on pigem väljamõeldud, kui tegelikud. Ka varem on olnud juhtumeid, muide selle sama foorumi osaliste suhtes. On kasutatud mitmesuguseid nippe: passide ja muude dokumentide kadumist, riigist lahkumise takistamist. Loomulikult on meil taolise otsuse pärast väga kahju ja loodame, et lähiajal olukord laheneb. Kui see on poliitiline asi, siis õiguslikud põhjendused vaevalt aitavad,» sõnas minister.

Ta osutas Interfaxile, et Venemaa föderaalne kohtutäituriteenistus ei lubanud Feiginil riigist lahkuda, sest ta on kantud võlglaste nimekirja.

Feigin pidi esinema Vilniuses Vaba Venemaa foorumil ettekandega.