Trump: Clinton kasutas enne debatti dopingut

«Me oleme nagu sportlased,» sõnas Trump eile kogunemisel USAs New Hampshire’is. «Neid sunnitakse proove andma. Ma arvan, et me peaksime samuti seda enne debatti tegema, miks mitte?»

«Eriti arvan ma seda, sest ma ei tea, mis temaga (Clintoniga) toimub aga enne eelmise debati algust oli ta erutunud ja selle lõppedes justkui tühjaks imetud- ta jõudis vaevu oma autoni. Mina olen igatahes valmis laskma ennast testida,» rääkis vabariiklane.

Peale seda, kui mitu naist hiljuti Trumpi seksuaalses ahistamises süüdistasid, on vabariiklaste presidendikandidaadi kampaania kaoses. Eile asus Trump sotsiaalmeediakanalis Twitter oma arvamust avaldama. Postitustes väitis ta, et valimised ei ole ausad ja tema kaotus 8. novembril oleks tühine.