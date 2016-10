Iraagis algas operatsioon Mosuli vabastamiseks

"Võiduaeg on käes. Alanud on operatsioon Mosul vabastamiseks," ütles peaminister.

"Täna me kuulutame võiduka operatsiooni algust, et vabastada teid Daeshi (Islamiriik) vägivallast ja terrorist," sõnas peaminister pöördudes Mosuli regiooni elanike poole.

Abadi lubas ühtlasi, et Mosulisse sisenevad vaid politsei ja valitsusvägede üksused.

"Vabastusoperatsiooni juhib vapper Iraagi armee koos riikliku politseiga ja nemad on ainsad, kes Mosulisse sisenevad, mitte keegi teine," ütles kinnitas valitsusjuht.

Iraagi õhujõud heitsid pühapäeval Mosuli kohal alla kümneid tuhandeid lendlehti, milles antakse muu hulgas elanikele juhuseid, kuidas linnale algava pealetungi ajal käituda.

Türgi uudisteagentuuri Anadolu andmetel alustasid USA juhitavad koalitsiooniväed ja Iraagi armee laupäeval Mosulis ja selle ümbruses sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) positsioonide jõulist pommitamist, et 2014. aastal IS-i kätte langenud linn tagasi vallutada.

Vene president Vladimir Putin kutsus pühapäeval USA juhitavat koalitsiooni hoiduma tsiviilohvritest Iraagi Mosuli linna tagasivallutamisel.

"Me loodame, et meie Ameerika partnerid, antud juhul ka meie Prantsuse partnerid, tegutsevad valivalt ja teevad kõik tsiviilohvrite minimeerimiseks - veel parem vältimiseks," ütles Putin pressikonverentsil Indias.

"Me ei hakka loomulikult kütma selles küsimuses üles hüsteeriat, nagu meie Lääne partnerid, sest me mõistame, et me peame võitlema terrorismiga ning ühtegi teist viisi peale aktiivse võitluse selleks pole," lisas ta.

IS hõivas Mosuli koos paljude teiste Iraagi piirkondadega 2014. aasta juunis, kuid Iraagi väed on sestsaadik USA-juhitava koalitsiooni toel teinud märkimisväärseid edusamme ning valmistuvad linna tagasi võtma.