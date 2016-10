ÜRO on mures humanitaarabi röövimise pärast Haitil

Hädaabi kohaletoimetamine on olnud niigi lünklik seoses ulatuslike tormikahjustustega teedele. Uueks probleemiks on kerkinud teede tõkestamine, abikonvoide peatamine ja mitmel korral ka paljaksröövimine.

Viimaseks vahejuhtumiks on humanitaarabiveoki röövimine sadamalinnas Les Cayesis. Probleeme tekkis ka ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni külaskäigu ajal Haitile, kui rahuvalvajad olid vahetult enne tema saabumist sunnitud kasutama pisargaasi kividega loopinud rahvahulga vastu. Inimesed on mitmel pool kividega loopinud ka humanitaarabiveokeid.

"Kõik need rünnakud abikonvoide vastu on rünnakud hädasolijate vastu. Nende vastu, kel abi on kõige rohkem vaja," märkis Ban.

"Kitsikus vaid suureneb, kui ravimeid, toiduaineid ja joogivett vedavaid masinaid röövitakse," manitses peasekretär.

Ban kohtus nädalavahetusel riigi ja kohalike liidrite, kannatada saanud kogukondade esindajate ja humanitaarabimeeskondadega. ÜRO on kutsunud oma liikmesriike eraldama kiirkorras Haiti abistamiseks 120 miljonit dollarit, kuid seni on saadud ainult 6,1 miljonit ehk viis protsenti vajaminevast.

"Teede tõkestamine on kahtlemata suureks probleemiks abi koordineerimisel ja kohaletoimetamisel. Inimesed on näljas ja me peame teed avama, et neid aidata. Samas peavad vastumeetmed keskenduma ka muule, kui ainult turvalisuse tagamisele," märkis ÜRO humanitaarabikoordinaator Haitil Mourad Wahba.

Viimastel andmetel sai orkaanis Matthew surma 546 inimest ja kodu kaotas rohkem kui 175 000. Abivajajaid on umbes 1,4 miljonit.