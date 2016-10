Abhaasias õhkis mees ennast kohalikus televisioonijaamas

Mees, kelle isik on veel tuvastamisel, lasi ennast Abhaasia siseministeeriumi sõnul täna hommikul riigitelevisiooni maja sissepääsu ees regiooni pealinnas Suhhumis õhku. Ministeerium juhtunut terrorirünnakuks siiski ei nimetanud, sõnades, et juhtunu üle on käimas juurdlus. Ametnike sõnul on võimalik, et ennast õhku lasknud mehel võis olla kaasosaline.

Hoolimata Abhaasia ja Gruusia- vahelistest pingetest ei ole riigi territooriumil seni terrorirünnakuid toimunud.

Abhaasia siseministeeriumi andmetel oli pomm kodus valmistatud ja sisaldas 200 grammi trinitrotolueeniga ehk TNTga sarnase plahvatusjõuga lõhkeainet.