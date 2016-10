Kurikuulsa juhtumi kohta on Eestist tulnud 28 vihjet, kirjutas The Sun. Vihjete sisu ei avaldatud, mis tähendab, et neid uuritakse.

Kokku on vihjeid võimalikust McCanni nägemisest tulnud 101 riigist, kokku 8685. Suur osa vihjetest kandsid Portugali politseipoolset märget «NFA» (no further action), mis tähendab, et neid ei uurita edasi.