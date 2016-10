Prantsuse koolidirektor käskis moslemist õpilasel habeme maha ajada

«Selgitasin, et kasvatan seda usulistel põhjustel. Tema ütles, et see on märk radikaliseerumisest ning ütles mulle: «Lõika see maha või lahku»,» rääkis Semy-nimeline kooliõpilane kohalikule päevalehele Le Parisien.

«Tema ähvardused survestavad mind. Ma kirjutasin lõpuks kirja, milles hoiatasin teda lütseumist lahkumisega. Ta jättis mulle paar päeva järelemõtlemiseks, et vaadata, kas ma muudan oma meelt ja otsustan raseerimise kasuks… Kuid ma ei tee seda!» rääkis 21-aastane noormees, kes asus koolis õppima mullu kevadel pärast elukohavahetust.

«Prohvetil oli habe. See on minu jaoks oluline,» selgitas õpilane, kelle sõnul on tema islamiusk ka varem direktorile pinnuks silmas olnud. Nooremehe sõnul pole reeglites kirjas, et ta ei võiks habet kasvatada.

«Ma pole ainus habemega,» ütles kaks aastat habet kasvatanud noormees, «habe on ka õpetajatel ja õpilastel. See on minu jaoks oluline, prohvetil oli habe.»

Direktorilt Le Parisienil kommentaari saada ei õnnestunud. Haridusametnikud on taolise ultimaatumi esitamist eitanud. Semy ja direktori kohtumine peaks toimuma homme.