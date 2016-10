Londoni kesklinna tänav suleti terroriohu tõttu

Täna hommikul kohaliku aja järgi kell 9 (kell 11) äratas Londoni kesklinnas tähelepanu suur päästeteenistujateteenistujate kohalolek. Politsei kinnitusel said nad teate kahtlustäratavast sõidukist, mille tõttu suleti lõik Borough tänavast ja seda ümbritsevate majade elanikud evakueeriti, vahendab Evening Standard.

Londoni politsei avaldas mõni aeg hiljem sotsiaalmeediakanalis Twitter teate, et tänav on uuesti avatud.

Scenes when there's a bomb scare stopping you from attending your course...#Borough pic.twitter.com/6o2cKtsKs2