Šoti valitsus avaldas iseseisvusreferendumi eelnõu

Avalõik ütleb: «Referendum viiakse läbi Šotimaal Šotimaa iseseisvuse küsimuses. Küsimus kõlab: «Kas Šotimaa peaks olema iseseisev riik?».»

Šoti esimene minister Nicola Sturgeon ütles, et Ühendkuningriigi viimased avaldused EL-ist lahkumise teemal teevad Šoti valitsusele tõsist muret. «Ohus on meie demokraatlikud, majanduslikud ja sotsiaalsed huvid ning Šoti parlamendi sõnaõigus,» sõnas minister.

Sturgeon kinnitas, et valitsus on valmis jätkama Ühendkuningriigi valitsusega koostööd läbirääkimistes edasiste suhete üle EL-iga, kuid hoiatas, et õiguste piiramisel kaalutakse Ühendkuningriigist lahku löömist.

«Juhul kui selgub, et Šotimaa huve on võimalik kaitsta ainult iseseisvudes, siis peab šoti rahvas saama võimaluse seda küsimust uuesti kaaluda ja teha seda enne, kui Ühendkuningriik EL-ist lahkub,» ütles Sturgeon.

Eelnõu annab Šotimaal elavatele EL-i kodanikele, kes ei saanud võtta osa EL-i liikmesuse referendumist, kuna ei ole Suurbritannia kodanikud, õiguse osaleda iseseisvusreferendumil.

Šotlased toetasid 2014. aasta rahvahääletusel Suurbritannia koosseisu jäämist, selle poolt andis hääle 55 protsenti valijaist. 23. juuni Brexiti referendumil toetas aga 62 protsenti šotlastest ühendusse jäämist, samas kui britid olid vastu.

Eelnõu ei erine oluliselt 2013. aasta Šoti iseseisvusreferendumi aktist, mille alusel aasta hiljem hääletus korraldati.